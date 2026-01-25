Карпин отреагировал на информацию о возможном уходе Захаряна из «Реала Сосьедад»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал информацию о возможном уходе полузащитника Арсена Захаряна из «Реала Сосьедад».

«Слухи об уходе Захаряна из «Реала Сосьедад» абсолютно беспочвенны. Арсен должен наконец восстановиться от болячек, и они ждут. Не рассматривают никакие варианты как минимум до лета», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Захарян перешёл в испанскую команду летом 2023 года. За этот период 22-летний полузащитник принял участие в 60 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7,5 млн.

