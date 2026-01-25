Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карпин отреагировал на информацию о возможном уходе Захаряна из «Реала Сосьедад»

Карпин отреагировал на информацию о возможном уходе Захаряна из «Реала Сосьедад»
Комментарии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал информацию о возможном уходе полузащитника Арсена Захаряна из «Реала Сосьедад».

«Слухи об уходе Захаряна из «Реала Сосьедад» абсолютно беспочвенны. Арсен должен наконец восстановиться от болячек, и они ждут. Не рассматривают никакие варианты как минимум до лета», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Захарян перешёл в испанскую команду летом 2023 года. За этот период 22-летний полузащитник принял участие в 60 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7,5 млн.

Материалы по теме
Тренер «Реала Сосьедад» не рассчитывает на Арсена Захаряна — журналист Санде

Российские футболисты за рубежом:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android