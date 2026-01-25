Карпин: карьера Баринова и Дивеева — их проблемы, главное, чтобы это не влияло на сборную

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о переходе полузащитника Дмитрия Баринова из «Локомотива» в ЦСКА и переходе центрального защитника Игоря Дивеева из стана красно-синих в «Зенит».

«С точки зрения сборной переходы Баринова и Дивеева ничего не меняют. Их карьера — это их проблемы. Главное, чтобы на сборную не влияло», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

13 января ЦСКА объявил о переходе Баринова из «Локомотива». Полузащитник подписал контракт с красно-синими, рассчитанный до конца сезона-2028/2029. «Зенит» объявил о переходе Дивеева из ЦСКА в воскресенье, 11 января. Соглашение с футболистом действует до конца сезона-2028/2029.

Материалы по теме Карпин отреагировал на информацию о возможном уходе Захаряна из «Реала Сосьедад»

Самые титулованные футбольные клубы России: