«Барселона» в шаге от подписания крайнего защитника из Уругвая — Sport.es

«Барселона» и уругвайский клуб «Дефенсор Спортинг» достигли соглашения об аренде 19-летнего левого защитника Патрисио Пасифико. Эта сделка будет завершена в ближайшие часы. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, при условии, что футболист сыграет как минимум 10 матчей за сине-гранатовых, они будут обязаны воспользоваться опцией выкупа примерно за € 2 млн. За эту сумму каталонский клуб сможет приобрести 50% прав на Пасифико с возможностью повышения в будущем. Ожидается, что уругваец подпишет контракт, рассчитанный на три года.

Пасифико выступает за основную команду «Дефенсор Спортинг» с февраля 2024 года. За этот период защитник принял участие в 40 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 650 тыс.

