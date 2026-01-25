Скидки
Валерий Карпин высказался о ситуации Захаряна в «Реале Сосьедад»

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал ситуацию полузащитника Арсена Захаряна в «Реале Сосьедад».

«Конечно, не играть полтора года — ненормально. Но с Арсеном это могло произойти в любой команде, даже в «Динамо». Из разговора с Захаряном мне показалось, что он повзрослел. Если раньше он говорил, что в него не верят, то сейчас — о том, что нужно выгрызать место в составе. Никто в «Реале» не рассматривает его уход. Арсен говорит: «Я буду играть здесь. Точно знаю, что до лета ничего не произойдёт», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

