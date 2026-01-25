Карпин: никаких советов перед «Реалом» Головину не давал, это ирония

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал подробности встречи с полузащитником Александром Головиным в Мадриде перед матчем общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между «Реалом» и «Монако», в котором испанцы одержали крупную победу (6:1). Головин отыграл за французский клуб 84 минуты.

«С Александром Головиным удалось в Мадриде встретиться и поговорить, а также посмотреть не очень удачный матч «Монако» с «Реалом». Предмет разговора – сборная России. Никаких советов по поводу предстоящего матча в Лиге чемпионов никому не давал, это была скорее ирония. Говорили о том, какие у нас планы, как готовиться к матчам сборной. С Головиным разговор был в таком ключе», — приводит слова Карпина официальный сайт РФС.

Перед игрой Карпин опубликовал в телеграм-канале фото с Головиным, подписав снимок словами: «Дал Сане несколько советов перед матчем с «Реалом». Во время игры тренер, сидя на стадионе, записал видеообращение, в котором сказал: «По-моему, я какую-то хрень Сане посоветовал».