Карпин: никаких советов перед «Реалом» Головину не давал, это ирония

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал подробности встречи с полузащитником Александром Головиным в Мадриде перед матчем общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между «Реалом» и «Монако», в котором испанцы одержали крупную победу (6:1). Головин отыграл за французский клуб 84 минуты.

Лига чемпионов . Общий этап. 7-й тур
20 января 2026, вторник. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
6 : 1
Монако
Монако, Монако
1:0 Мбаппе – 5'     2:0 Мбаппе – 26'     3:0 Мастантуоно – 51'     4:0 Керер – 55'     5:0 Винисиус Жуниор – 63'     5:1 Тезе – 72'     6:1 Беллингем – 80'    

«С Александром Головиным удалось в Мадриде встретиться и поговорить, а также посмотреть не очень удачный матч «Монако» с «Реалом». Предмет разговора – сборная России. Никаких советов по поводу предстоящего матча в Лиге чемпионов никому не давал, это была скорее ирония. Говорили о том, какие у нас планы, как готовиться к матчам сборной. С Головиным разговор был в таком ключе», — приводит слова Карпина официальный сайт РФС.

Перед игрой Карпин опубликовал в телеграм-канале фото с Головиным, подписав снимок словами: «Дал Сане несколько советов перед матчем с «Реалом». Во время игры тренер, сидя на стадионе, записал видеообращение, в котором сказал: «По-моему, я какую-то хрень Сане посоветовал».

