Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сборная СССР — Спартак, результат матча 25 января 2026, счёт 4:5, матч памяти Никиты Симоняна

«Спартак» победил сборную СССР в матче памяти Никиты Симоняна, Глушаков оформил хет-трик
Комментарии

Завершился матч легенд между ветеранами сборной СССР и московского «Спартака». Товарищеская встреча, посвящённая памяти экс-футболиста Никиты Симоняна, прошла в манеже «Сокольники» в Москве. Победу со счётом 5:4 праздновали ветераны красно-белых.

В первой половине игры дубль в составе команды СССР оформил нападающий Сергей Кирьяков. Хет-триком в составе «Спартака» ответил полузащитник Денис Глушаков. Ещё один гол за СССР забил полузащитник Андрей Каряка. Во втором тайме Каряка забил свой второй мяч, а за красно-белых отличились полузащитник Валерий Шмаров и форвард Никита Баженов.

Экс нападающий сборной СССР и московского «Спартака» Никита Симонян ушёл из жизни 23 ноября 2025 года в возрасте 99 лет в Москве. Бывшего футболиста похоронили на Ваганьковском кладбище в Москве.

Вместе с красно-белыми Никита Симонян четыре раза становился чемпионом СССР в роли игрока (1952, 1953, 1956, 1958) и дважды – в качестве главного тренера (1962, 1969). Кроме того, он является победителем летних Олимпийских игр 1956 года в составе сборной СССР.

Материалы по теме
Неожиданный новый клуб экс-спартаковца, суперцели «МЮ» и «Арсенала». Трансферы и слухи дня
Неожиданный новый клуб экс-спартаковца, суперцели «МЮ» и «Арсенала». Трансферы и слухи дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android