Главный тренер сборной России Валерий Карпин посетил матч легенд памяти Никиты Симоняна между сборной СССР и московским «Спартаком». 56-летний специалист опубликовал в своём телеграм-канале видео с мероприятия, где, в частности, показал экс-игроков красно-белых Александра Мостового и Александра Самедова.

В конце ролика Карпин снял футбольное поле, где проходит игра, и сказал: «Матч — огонь!»

Карпин посетил матч легенд памяти Никиты Симоняна:

В течение карьеры футболиста Симонян становился олимпийским чемпионом 1956 года в Мельбурне в составе сборной СССР, четырёхкратным чемпионом и двукратным обладателем Кубка СССР, лучшим бомбардиром в истории «Спартака».