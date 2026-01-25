«Бавария» проявляет интерес к молодому защитнику «Челси» — The Guardian

Мюнхенская «Бавария» наблюдает за 19-летним игроком «Челси» Джошем Ачимпонгом, который способен выступать как в обороне, так и в полузащите. Немецкий клуб как раз стремится укрепить свою оборону в будущем. Об этом сообщает журналист The Guardian Джейкоб Стейнберг в соцсети Х.

По информации источника, «Бавария» готова дождаться лета, чтобы предпринять попытку приобрести Ачимпонга, однако не исключает возможности досрочного трансфера до окончания текущего трансферного окна. Клуб оценивает наиболее подходящий момент для обращения к «Челси», балансируя между текущими потребностями в усилении состава и долгосрочным планированием.

«Челси» ясно обозначил свои намерения в отношении молодого защитника. Источники в клубе подчёркивают, что они хотят сохранить Ачимпонга, признавая его потенциал и ценность для оборонительной линии команды. В текущем сезоне защитник принял участие в девяти матчах АПЛ и отметился одним забитым мячом. Transfermarkt оценивает стоимость Ачимпонга в € 20 млн.