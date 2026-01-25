Скидки
AS: Алонсо ведёт переговоры с «Ливерпулем», стороны настроены оптимистично

«Ливерпуль» контактировал с представителями бывшего главного тренера мадридского «Реала» Хаби Алонсо. Переговоры между сторонами оказались позитивными. Об этом сообщает AS.

По информации источника, испанский специалист «полон решимости» вернуться в клуб, где он играл в период футбольной карьеры. В «Ливерпуле» испытывают к Алонсо «уважение, которое смешано с восхищением». Подчёркивается, что каждый матч мерсисайдцев ставит под угрозу будущее нынешнего главного тренера Арне Слота.

Алонсо был назначен на пост главного тренера «сливочных» минувшим летом. 12 января «Королевский клуб» объявил о прекращении сотрудничества с испанским специалистом.

После 23 матчей чемпионата Англии «Ливерпуль» набрал 36 очков и занимает четвёртое место.

