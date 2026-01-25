Экс-защитник «Милана» и сборной Италии перейдёт в катарский «Аль-Садд» — Романо

Центральный защитник «Лацио» Алессио Романьоли продолжит карьеру в Катаре. Как сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети X, катарский «Аль Садд» близок к договорённости с римлянами по трансферу игрока за сумму € 9-10 млн.

По данным источника, Романьоли уже попрощался с болельщиками. Футболист перешёл в «Лацио» из «Милана» в статусе свободного агента летом 2022 года. Всего за карьеру 31-летний защитник провёл 13 матчей в составе национальной команды Италии.

«Аль-Садд» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Катара с 26 очками в 13 играх. За команду выступают экс-игрок «Зенита» Клаудиньо и бывший форвард «Ливерпуля» Роберто Фирмино, а руководит ими итальянский тренер Роберто Манчини.