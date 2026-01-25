Слот ответил, будет ли ему неловко снова оставлять Салаха в запасе

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот ответил, будет ли он испытывать чувство неловкости, если ему вновь придётся оставлять нападающего Мохамеда Салаха на скамейке запасных.

«Мне всегда неловко, когда я оставляю игрока вне состава, а тем более игрока, который много значит для клуба. Но часть моей работы заключается в принятии решений, которые, по моему мнению, являются наилучшими для команды», — приводит слова Слота журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

В декабре Салах выразил недовольство своим положением в клубе, после того как в двух матчах АПЛ оставался на скамейке запасных.

Рекорды «Ливерпуля»: