22:45 Мск
Главная Футбол Новости

В «Актобе» опровергли информацию о возможном приглашении Фёдора Смолова в команду

Спортивный директор казахстанского «Актобе» Марат Хайруллин опроверг слухи о возможном переходе в команду экс-нападающего «Краснодара» и сборной России Фёдора Смолова. Ранее сообщалось, что клуб собирался подписать форварда после завершения сделки по португальцу Нани.

«В первый раз слышу об этом. Обыкновенные слухи», — сказал Хайруллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

В августе 2025 года Фёдор Смолов покинул «Краснодар», в составе которого стал чемпионом России. С тех пор футболист принял участие в двух матчах Фонбет Кубка России в составе медиафутбольного клуба «БроукБойз».

