Главная Футбол Новости

«Все ждём». В «Актобе» высказались о приходе в команду чемпиона Европы Нани

Комментарии

Спортивный директор казахстанского «Актобе» Марат Хайруллин высказался о скором переходе в команду чемпиона Европы в составе сборной Португалии и экс-игрока «Манчестер Юнайтед» Луиша Нани. В субботу, 24 января, футболист прибыл в Казахстан.

«Я пока Нани не видел. Контракт с «Актобе» он ещё не подписал и на сборы команды не приехал. Все ждём».

Ранее СМИ сообщали, что 39-летний футболист может подписать контракт с местной командой с зарплатой в $ 70 тыс. (€ 59,2 тыс.) в месяц. Также подчёркивалось, что Нани заключит трудовое соглашение, рассчитанное на год. Нани играл за «Манчестер Юнайтед» с 2007 по 2015 год.

