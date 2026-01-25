Скидки
«Ливерпуль» намерен подписать левого защитника «Фулхэма» Робинсона — TEAMtalk

Комментарии

«Ливерпуль» планирует подписать контракт с американским защитником «Фулхэма» Энтони Робинсоном. Мерсисайдский клуб ищет замену защитнику Эндрю Робертсону, который получил разрешение на переход в «Тоттенхэм». Согласно данным TEAMtalk, левый защитник Робинсон вновь оказался в поле зрения «Ливерпуля».

После одобрения перехода Робертсона в «Тоттенхэм» руководство «Ливерпуля» начало рассматривать варианты на позицию левого защитника. Источник сообщает, что 28-летний американец, ранее выступавший за резервную команду «Эвертона», заинтересован в возвращении в Мерсисайд.

Также сообщается, что «Ливерпуль» рассматривает дуэт Робинсона и Милоша Керкеза как идеальное долгосрочное решение для левого фланга обороны. Робинсон выступает за «Фулхэм» с 2020 года, за это время принял участие в 203 матчах, забив три гола и отдав 22 результативные передачи. По оценке Transfermarkt, его стоимость составляет € 30 млн.

