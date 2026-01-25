Скидки
ЛОСК Лилль — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
22:45 Мск
22:45 Мск
Куртуа ответил, как «Барселона» переживает успехи «Реала»

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа считает, что «Барселона» не обращает внимания на результаты «сливочных» и фокусируется только на своей команде.

– Как «Барселона» переживает «возрождение» «Реала»?
– Они живут в своём мире, сосредоточены на своей команде и своём стиле работы. Они сохранят спокойствие, даже несмотря на нашу победу», — приводит слова бельгийского голкипера Mundo Deportivo.

В субботу, 24 января, «Реал» победил «Вильярреал» со счётом 2:0 в матче 21-го тура чемпионата Испании и возглавил таблицу (51 очко). Однако у сине-гранатовых (49) есть игра в запасе. Сегодня, 25 января, «Барселона» встретится с «Овьедо».

