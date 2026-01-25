Кэррик рассказал об общении с Сульшером, которого связывали с назначением в «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик ответил, общался ли он с Уле-Гуннаром Сульшером после назначения в английский клуб. После увольнения Рубена Аморима 5 января СМИ сообщали, что Сульшер может вновь возглавить «красных дьяволов».

«Я разговаривал с ним. У нас хорошие отношения. Мы через многое прошли вместе, так что он оказал мне полную поддержку, как и следовало ожидать. Он прекрасный человек, и я его очень уважаю. Сульшер пожелал нам всего наилучшего и будет рад, если мы добьёмся нужного результата», — приводит слова Кэррика Mirror.

Сульшер тренировал «красных дьяволов» с 2018 по 2021 год. 13 января «Манчестер Юнайтед» возглавил Кэррик.

