Киммих назвал причины первого поражения «Баварии» в Бундеслиге от «Аугсбурга»

Комментарии

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих объяснил поражение мюнхенцев от «Аугсбурга» (1:2) в 19-м туре Бундеслиги. Команды играли на стадионе «Арена Мюнхен» в Мюнхене. В качестве главного арбитра встречи выступил Флориан Экснер.

Германия — Бундеслига . 19-й тур
24 января 2026, суббота. 17:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
1 : 2
Аугсбург
Аугсбург
1:0 Ито – 23'     1:1 Шавес – 75'     1:2 Массенго – 81'    

«Мы должны признать, что проиграли. Это поражение не было незаслуженным. «Аугсбург» не переиграл нас, но победа для нас была бы столь же незаслуженной. В какой-то степени нам не хватало желания победить, мы были не такими свежими и не могли найти стабильный ритм на протяжении всех 90 минут. «Аугсбург» был агрессивнее нас, разыгрывая мяч от своих ворот. Конечно, мы всегда хотим побеждать, особенно дома, но важно то, как мы отреагируем на это.

Мы будем думать об этом поражении ещё несколько дней, особенно о причинах и обстоятельствах. Мы не создавали момент за моментом; мы просто не показали свой лучший уровень. Важно то, что мы отреагируем на это, и я с нетерпением жду этого!» — сказал Киммих в интервью официальному сайту «Баварии».

Поражение от «Аугсбурга» стало для «Баварии» первым в Бундеслиге в сезоне-2025/2026. Команда занимает первое место в турнирной таблице с 50 очками в 19 играх и отрывом от второй строчки в восемь очков.

