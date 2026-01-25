Скидки
Тренер «Лацио» Сарри прокомментировал ничью с «Лечче» в матче 22-го тура Серии А

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри высказался после матча 22-го тура Серии А с «Лечче», который завершился со счётом 0:0.

Италия — Серия А . 22-й тур
24 января 2026, суббота. 22:45 МСК
Лечче
Лечче
Окончен
0 : 0
Лацио
Рим

«Сокращает ли «Лацио» состав? На данный момент — да, но мы подведём итоги в конце. Клуб говорит о создании молодой, качественной команды, но возраст для меня не имеет значения, качество не имеет возраста.

Команда сделала всё, что могла после сложной недели. Тактически мне нечего критиковать, но в первом тайме мы много теряли мяч. Во втором тайме мы допустили меньше ошибок, но нам не хватало точности в завершающей стадии атаки: это проблема, которую мы пытаемся решить», — приводит слова Сарри Сorriere dello Sport.

После 22 туров итальянского чемпионата «Лацио» располагается на девятой строчке турнирной таблицы с 29 очками.

