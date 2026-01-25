Чемпион Европы Нани сделал заявление в связи с переходом в казахстанский «Актобе»

Чемпион Европы — 2016 Луиш Нани высказался о переходе в казахстанский клуб «Актобе».

«Очень счастлив стать частью этого проекта, все люди в городе и клубе отнеслись ко мне тепло. Хочу дать всё лучшее, что у меня есть. Благодарен руководству клуба, города за приглашение», — приводит слова португальского футболиста Vesti.kz.

Ранее СМИ сообщали, что 39-летний футболист может подписать контракт с местной командой с зарплатой в $ 70 тыс. (€ 59,2 тыс.) в месяц. Также подчёркивалось, что Нани заключит трудовое соглашение, рассчитанное на год.

Нани играл за «Манчестер Юнайтед» с 2007 по 2015 год. В составе манкунианцев португалец четыре раза становился чемпионом Англии, а также выигрывал Лигу чемпионов.

Нани встретили в аэропорту Актобе с кумысом и баурсаками: