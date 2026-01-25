Тренер «Лацио» Сарри: мы должны быть реалистами, наши шансы на еврокубки ограниченны

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри высказался после матча 22-го тура Серии А, в котором римляне сыграли с «Лечче» вничью 0:0, о поддержке болельщиков и текущей ситуации в команде.

«Болельщики скандируют в мою поддержку? Я испытываю огромную благодарность за всю ту любовь, которую они ко мне проявляют, но также испытываю сильное разочарование, потому что знаю, что мы не можем отплатить им так, как хотели бы, и это сильно меня угнетает. «Лацио» — это огромный и особенный клуб, который трудно понять, если не побывать в нём изнутри.

Проблем в отношениях между мной и командой нет. Это нормально, что в команде всегда найдётся кто-то менее довольный, особенно когда у вас 25 игроков и много молодых. Если вы продаёте игрока и говорите, что он не ладил с Сарри, это кажется мне ужасным, особенно потому, что игроки, которые ушли, говорили мне совершенно другое.

В конце этого сезона я прошу лишь о комфортном месте в лиге. Наши шансы на выход в еврокубки всегда были ограниченны, а теперь мы ещё и потеряли пару ключевых игроков. Нужно быть реалистами и смотреть вперёд», — приводит слова Сарри Сorriere dello Sport.

После 22 туров итальянского чемпионата «Лацио» располагается на девятой строчке турнирной таблицы с 29 очками.