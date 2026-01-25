Скидки
Романцев высказался об игре «Спартака» в матче легенд с СССР, посвящённом Никите Симоняну
Главный тренер «Спартака» в матче легенд со сборной СССР (5:4) Олег Романцев высказался о матче, посвящённом экс-футболисту красно-белых Никите Симоняну. Товарищеская встреча прошла в манеже «Сокольники» в Москве.

— Каково вам снова чувствовать себя главным тренером «Спартака»?
— Ну, это не снова, потому что мы с ветеранами нашими регулярно встречаемся, регулярно играем. Доставляет удовольствие смотреть, насколько ребята уже с возрастом, но умеют поддерживать свою физическую готовность, а голова, мозги футбольные у них всегда были. Сегодня они демонстрируют умный футбол. Смотрю, беготни немного, но классного футбола много, удовольствие смотреть, — сказал Романцев в эфире РФС.

В составе «Спартака» хет-триком отметился полузащитник Денис Глушаков. Ещё по голу на свой счёт записали полузащитник Валерий Шмаров и нападающий Никита Баженов. За команду СССР по два мяча забили нападающий Сергей Кирьяков и полузащитник Андрей Каряка.

