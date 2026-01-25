Скидки
22:45 Мск
Азар рассказал, что нужно сделать Мбаппе для выигрыша «Золотого мяча»

Азар рассказал, что нужно сделать Мбаппе для выигрыша «Золотого мяча»
Комментарии

Бывший вингер мадридского «Реала» Эден Азар поделился мнением, что необходимо сделать нападающему «сливочных» Килиану Мбаппе для выигрыша «Золотого мяча» по итогам нынешнего сезона.

«Он обязательно выиграет «Золотой мяч». Мбаппе нужно завоевать Лигу чемпионов, Ла Лигу… или далеко пройти на чемпионате мира. Но, конечно, рано или поздно он получит «Золотой мяч», — сказал Азар в эфире TF1.

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 34 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 200 млн.

