Тренер «Зенита» Оливейра назвал задачу команды на матч с «Шанхай Порт»

Помощник главного тренера «Зенита» Виллиам де Оливейра высказался о грядущей товарищеской игре с «Шанхай Порт», которая состоится в понедельник, 26 января. После этого матча сине-бело-голубые завершат первый сбор в Катаре. 22 января санкт-петербургский клуб победил «Шанхай Порт» в первой товарищеской встрече со счётом 4:1.

– Как атмосфера в команде на финише первого сбора?

– Видно, что ребята очень стараются, хотя это уже последние дни работы в Катаре. Тем не менее у всех хорошее настроение. Естественно, это то, что мы хотим видеть от команды.

– В понедельник сбор заканчивается вторым матчем с «Шанхай Порт». Какая задача на эту игру?

– Мы же «Зенит», значит, хотим победить и показать хороший футбол. Будем наблюдать за физическими кондициями ребят. Важно закончить сбор без травм.

– По какому принципу будут формироваться составы на первый и второй тайм?

– Пока стараемся давать футболистам одинаковую нагрузку. Тем не менее уже работаем над некоторыми тактическими компонентами, проводим теоретические занятия.

– Есть смысл разбирать «Шанхай Порт» по итогам первой игры?

– У нас есть информация по каждому сопернику вне зависимости от того, откуда он и как давно с ним играли. Понятно, что в данном случае нет смысла глубоко изучать игру «Шанхай Порт». Но прошедшую игру разобрали с точки зрения своих ошибок, а где‑то, наоборот, что‑то получалось хорошо. В общем, есть что показать ребятам, как стоит играть с этим соперником, — приводит слова де Оливейры «Матч ТВ».

