Объявлен стартовый состав ЦСКА на товарищеский матч с «Динамо» Самарканд

Сегодня, 25 января, состоится товарищеский матч, в котором встретятся московский ЦСКА и самаркандское «Динамо». Игра пройдёт в Абу-Даби (ОАЭ). Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:00 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет сервис Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовый состав ЦСКА: Тороп, Гаич, Виктор, Абдулкадыров, Бандикян, Круговой, Баринов, Алвес, Глебов, Воронов, Лусиано Гонду.

В четверг, 22 января, команда Фабио Челестини провела товарищеский матч с тольяттинским «Акроном». В этой игре красно-синие победили соперника со счётом 3:1. Во вторник, 3 февраля, ЦСКА встретится с «Краснодаром». Матч начнётся в 19:15 мск.

После завершения первой части нынешнего сезона Мир РПЛ московская команда набрала 36 очков и занимает четвёртое место.

Материалы по теме «Партизан» хочет арендовать центрального защитника ЦСКА — Mozzart Sport

Первый обладатель Кубка УЕФА из России: