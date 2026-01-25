Скидки
Главная Футбол Новости

Объявлен стартовый состав ЦСКА на товарищеский матч с «Динамо» Самарканд

Объявлен стартовый состав ЦСКА на товарищеский матч с «Динамо» Самарканд
Комментарии

Сегодня, 25 января, состоится товарищеский матч, в котором встретятся московский ЦСКА и самаркандское «Динамо». Игра пройдёт в Абу-Даби (ОАЭ). Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:00 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет сервис Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
25 января 2026, воскресенье. 16:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Перерыв
2 : 2
Динамо Смр
Самарканд, Узбекистан
1:0 Виктор – 5'     1:1 Тухтасинов – 16'     2:1 Гонду – 26'     2:2 Амонов – 38'    

Стартовый состав ЦСКА: Тороп, Гаич, Виктор, Абдулкадыров, Бандикян, Круговой, Баринов, Алвес, Глебов, Воронов, Лусиано Гонду.

В четверг, 22 января, команда Фабио Челестини провела товарищеский матч с тольяттинским «Акроном». В этой игре красно-синие победили соперника со счётом 3:1. Во вторник, 3 февраля, ЦСКА встретится с «Краснодаром». Матч начнётся в 19:15 мск.

После завершения первой части нынешнего сезона Мир РПЛ московская команда набрала 36 очков и занимает четвёртое место.

