Арбелоа прокомментировал победу «Реала» над «Вильярреалом» в Ла Лиге

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа высказался о победе «Королевского клуба» над «Вильярреалом» (2:0) в матче 21-го тура испанской Ла Лиги. Команды играли на стадионе «Керамика» в Вильярреале.

«Мы должны продолжать работать. Мы показали, что являемся очень серьёзной и сплочённой командой, но нам ещё есть куда расти. У нас было очень мало тренировок и не было времени поработать, потому что мы много занимались восстановлением. Нам есть над чем работать во всех аспектах, начиная с этой великолепной сплочённости и отличной работы всех игроков. Эта команда движется вперёд, и, думаю, это не предел», — сказал Алонсо в интервью официальному сайту «Реала».

Альваро Арбелоа возглавил «Реал» 12 января после увольнения испанца Хаби Алонсо. «Сливочные» занимают первое место в чемпионате Испании с 51 очком в 21 матче, опережая «Барселону», у которой остаётся игра в запасе, на два очка.