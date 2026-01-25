«Арсенал» хочет подписать защитника Виктора Вальдепеньяса из «Реала» — Джейкобс

Лондонский «Арсенал» проявляет интерес к защитнику «Реала» Виктору Вальдепеньясу. Переход возможен в летнее трансферное окно. По информации журналиста Бена Джейкобса в соцсети Х, «канониры» следят за испанским игроком уже некоторое время, однако конкретные шаги для его приобретения не предприняты.

Вальдепеньяс выступает за резервную команду «Реала» — «Реал Мадрид Кастилья», а также представляет сборную Испании U19. Дебют защитника в первой команде «Реала» состоялся 14 декабря прошлого года в матче 16-го тура испанской Ла Лиги с «Алавесом». В этом поединке он провёл на поле 78 минут, что способствовало выездной победе «сливочных» со счётом 2:1. Этот выход стал знаковым, так как Вальдепеньяс стал первым игроком из академии, дебютировавшим за основу «Реала» с момента назначения Хаби Алонсо на пост главного тренера. До этого матча испанец не попадал в заявку.