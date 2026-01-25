Скидки
Главная Футбол Новости

Бернарду Силва сообщил «Барселоне» о желании перейти в каталонский клуб — Sport.es

Бернарду Силва сообщил «Барселоне» о желании перейти в каталонский клуб — Sport.es
Комментарии

Атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва через своего агента Жорже Мендеша сообщил «Барселоне» о желании перейти в каталонский клуб. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, в стане сине-гранатовых не сомневаются в качествах 31-летнего португальца, однако на текущий момент «Барселона» предпочитает делать ставку на воспитанников и игроков центра поля, уже находящихся в команде. «Блауграна» готова потратить средства на покупку футболистов, но приоритетом является подписание нападающего и центрального защитника.

Силва играет за «Манчестер Сити» с 2017 года. За этот период полузащитник принял участие в 438 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 73 голами и 77 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 27 млн.

Комментарии
