22:45 Мск
«Не могу идти против характера игроков». Арбелоа — о стиле игры «Реала»

«Не могу идти против характера игроков». Арбелоа — о стиле игры «Реала»
Комментарии

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа ответил на вопрос об игре команды на контратаках. В 21-м туре Ла Лиги «сливочные» победили «Вильярреал» (2:0). Команды играли на стадионе «Керамика» в Вильярреале. Оба гола забил форвард Килиан Мбаппе.

Испания — Примера . 21-й тур
24 января 2026, суббота. 23:00 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Окончен
0 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Мбаппе – 47'     0:2 Мбаппе – 90+4'    

«Не могу идти против характера игроков. Наоборот, я должен стараться этим пользоваться. У нас много футболистов, которые доминируют на поле за счёт скорости. Когда у нас есть возможность бегать, мы будем это делать, потому что это в нашей природе и потому что это имеет значение. Это будет одним из наших главных орудий на протяжении всего сезона», — сказал Алонсо в интервью официальному сайту «Реала».

Альваро Арбелоа возглавил «Реал» 12 января после увольнения испанца Хаби Алонсо. «Сливочные» занимают первое место в чемпионате Испании с 51 очком в 21 матче, опережая «Барселону», у которой остаётся игра в запасе, на два очка.

