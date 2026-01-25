Карпин поделился планами на оставшуюся часть зимней паузы в РПЛ

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о своих планах на оставшуюся часть зимней паузы в Мир Российской Премьер-Лиге. Ранее специалист встретился с российскими футболистами, выступающими в Европе, Арсеном Захаряном и Александром Головиным.

– Какие планы на оставшуюся часть паузы?

– 99%, что поеду на турнир РПЛ в Абу-Даби, там же недалеко будут и другие команды, которые проводят сборы в этом регионе. Будут просмотры матчей, тренировок, общение с футболистами и тренерами, — приводит слова Карпина официальный сайт РФС.

В январе Валерий Карпин посетил Испанию, где посмотрел матч 20-го тура Ла Лиги между «Реалом Сосьедад» и «Барселоной» (2:1), а также игру Лиги чемпионов УЕФА между мадридским «Реалом» и «Монако» (6:1).