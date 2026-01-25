Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карпин поделился планами на оставшуюся часть зимней паузы в РПЛ

Карпин поделился планами на оставшуюся часть зимней паузы в РПЛ
Комментарии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о своих планах на оставшуюся часть зимней паузы в Мир Российской Премьер-Лиге. Ранее специалист встретился с российскими футболистами, выступающими в Европе, Арсеном Захаряном и Александром Головиным.

– Какие планы на оставшуюся часть паузы?
– 99%, что поеду на турнир РПЛ в Абу-Даби, там же недалеко будут и другие команды, которые проводят сборы в этом регионе. Будут просмотры матчей, тренировок, общение с футболистами и тренерами, — приводит слова Карпина официальный сайт РФС.

В январе Валерий Карпин посетил Испанию, где посмотрел матч 20-го тура Ла Лиги между «Реалом Сосьедад» и «Барселоной» (2:1), а также игру Лиги чемпионов УЕФА между мадридским «Реалом» и «Монако» (6:1).

Материалы по теме
«Барса» на глазах у Карпина воевала с офсайдами. И внезапно проиграла — и им, и матч
«Барса» на глазах у Карпина воевала с офсайдами. И внезапно проиграла — и им, и матч
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android