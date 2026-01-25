RMC: «ПСЖ» и «Барселона» согласовали трансфер Дро Фернандеса, игрок скоро прибудет в Париж

Французский «Пари Сен-Жермен» достиг соглашения с «Барселоной» о трансфере 18-летнего атакующего полузащитника Дро Фернандеса. Об этом сообщает издание RMC Sport. По данным источника, клубы полностью договорились о трансфере.

Ожидается, что футболист в ближайшее время прибудет в Париж. Ранее сообщалось, что воспитанник принял решение покинуть каталонский клуб, а сумма отступных в его контракте составляет € 6 млн.

По данным СМИ, «ПСЖ» собирается заплатить «Барселоне» за трансфер Дро сумму выше той, которая прописана в его контракте. Сообщается, что это будет сделано, чтобы не портить отношения с сине-гранатовыми.