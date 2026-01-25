Скидки
ЛОСК Лилль — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Гвардиола назвал сильные качества Гехи после дебютного матча за «Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о трансфере центрального защитника Марка Гехи после матча с «Вулверхэмптоном» (2:0) в 23-м туре АПЛ, где англичанин дебютировал за «горожан».

Англия — Премьер-лига . 23-й тур
24 января 2026, суббота. 18:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
2 : 0
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1:0 Мармуш – 6'     2:0 Семеньо – 45+2'    

«Он пришёл к нам на долгие годы. Этот трансфер действительно удачный. На него можно положиться, что видно уже по первым двум тренировкам — как он двигается, подсказывает, видит происходящее вокруг, читает ситуацию. Просто отлично!» — приводит слова Гвардиолы аккаунт City Xtra на своей странице в социальной сети X.

В матче с «Вулверхэмптоном» Гехи провёл на поле всё игровое время. Сообщалось, что «Манчестер Сити» заплатил € 23 млн за трансфер 25-летнего игрока сборной Англии.

