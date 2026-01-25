Гвардиола назвал сильные качества Гехи после дебютного матча за «Сити»
Поделиться
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о трансфере центрального защитника Марка Гехи после матча с «Вулверхэмптоном» (2:0) в 23-м туре АПЛ, где англичанин дебютировал за «горожан».
Англия — Премьер-лига . 23-й тур
24 января 2026, суббота. 18:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
2 : 0
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1:0 Мармуш – 6' 2:0 Семеньо – 45+2'
«Он пришёл к нам на долгие годы. Этот трансфер действительно удачный. На него можно положиться, что видно уже по первым двум тренировкам — как он двигается, подсказывает, видит происходящее вокруг, читает ситуацию. Просто отлично!» — приводит слова Гвардиолы аккаунт City Xtra на своей странице в социальной сети X.
В матче с «Вулверхэмптоном» Гехи провёл на поле всё игровое время. Сообщалось, что «Манчестер Сити» заплатил € 23 млн за трансфер 25-летнего игрока сборной Англии.
Материалы по теме
Сколько зарабатывают футболисты:
Комментарии
- 25 января 2026
-
16:54
-
16:53
-
16:50
-
16:49
-
16:45
-
16:38
-
16:36
-
16:30
-
16:27
-
16:24
-
16:09
-
16:08
-
15:53
-
15:52
-
15:43
-
15:43
-
15:30
-
15:24
-
15:22
-
15:19
-
15:17
-
15:16
-
15:15
-
15:08
-
15:04
-
14:44
-
14:43
-
14:37
-
14:33
-
14:12
-
14:11
-
14:00
-
14:00
-
13:55
-
13:47