Гвардиола назвал сильные качества Гехи после дебютного матча за «Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о трансфере центрального защитника Марка Гехи после матча с «Вулверхэмптоном» (2:0) в 23-м туре АПЛ, где англичанин дебютировал за «горожан».

«Он пришёл к нам на долгие годы. Этот трансфер действительно удачный. На него можно положиться, что видно уже по первым двум тренировкам — как он двигается, подсказывает, видит происходящее вокруг, читает ситуацию. Просто отлично!» — приводит слова Гвардиолы аккаунт City Xtra на своей странице в социальной сети X.

В матче с «Вулверхэмптоном» Гехи провёл на поле всё игровое время. Сообщалось, что «Манчестер Сити» заплатил € 23 млн за трансфер 25-летнего игрока сборной Англии.

Материалы по теме Официально Марк Гехи подписал контракт с «Манчестер Сити»

Сколько зарабатывают футболисты: