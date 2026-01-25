Скидки
Джейми Каррагер прокомментировал ситуацию с тренером «Кристал Пэлас» Гласнером

Бывший футболист Джейми Каррагер прокомментировал ситуацию с тренером «Кристал Пэлас» Оливером Гласнером, который продолжает занимать свою должность после критических высказываний в адрес руководства клуба о важности сохранения ключевых игроков.

«Думаю, руководство понимает, что он лучший менеджер, который у них когда-либо был», — приводит слова Каррагера Sky Sports в соцсети X.

Гласнер ранее раскритиковал руководство клуба за продажу важных футболистов непосредственно перед матчами Премьер-лиги. В частности, он упомянул уход Эберече Эзе в «Арсенал» и Марка Гехи, который недавно подписал контракт с «Манчестер Сити». Эти потери, по мнению тренера, негативно сказываются на команде и её шансах в турнире.

