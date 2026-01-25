Луис Энрике установил запрет на продажу хавбека «ПСЖ» в «Атлетико» М — Marca

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике заблокировал сделку по потенциальному переходу атакующего полузащитника Ли Кан Ина в мадридский «Атлетико», проявляющий интерес к 24-летнему хавбеку. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, испанский специалист продолжает считать южнокорейского игрока ценным для команды. При этом сам Ли Кан Ин не выступает против возвращения в Испанию. Подчёркивается, что у «Атлетико» не будет возможности подписать полузащитника в зимнее трансферное окно, но «матрасники» намерены попробовать сделать это летом.

Ли Кан Ин перешёл в «ПСЖ» из «Мальорки» летом 2023 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

Самый дорогой трансфер в истории футбола: