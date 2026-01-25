«Барселона» хочет продлить контракт с Фермином с существенным повышением зарплаты — Рахман

Испанская «Барселона» собирается продлить контракт с полузащитником Фермином Лопесом. Как сообщает инсайдер Решад Рахман в соцсети Х, сине-гранатовые собираются пролонгировать действующее соглашение с воспитанником ещё на два года.

По данным источника, переговоры уже начались, а первая встреча между представителями игрока и клуба состоялась 22 января. Сообщается, что переговоры пока находятся на начальной стадии, но футболиста ожидает существенное повышение зарплаты.

Фермин Лопес является воспитанником «Барселоны». В каталонский клуб он перебрался в 13-летнем возрасте из академии «Бетиса». По данным СМИ, действующий контракт с испанцем рассчитан до лета 2029 года.