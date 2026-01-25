Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«ПСЖ» не намерен отпускать форварда Гонсалу Рамуша в «Атлетико» — Конур

«ПСЖ» не намерен отпускать форварда Гонсалу Рамуша в «Атлетико» — Конур
Комментарии

Нападающий «ПСЖ» Гонсалу Рамуш, по всей вероятности, не покинет команду в ближайшее время. Парижский клуб твёрдо намерен сохранить португальского нападающего, несмотря на интерес со стороны мадридского «Атлетико». Об этом сообщает журналист и инсайдер Экрем Конур в соцсети Х.

По информации источника, если «матрасники» расстанутся с Антуаном Гризманном или Александром Сёрлотом, то попытаются приобрести Рамуша.

Рамуш выступает за «ПСЖ» с 2023 года. В текущем сезоне он принял участие в 29 встречах во всех турнирах, забил 10 мячей и стал автором одной результативной передачи. Контракт форварда с «ПСЖ» рассчитан до 2028 года. Специалисты Transfermarkt оценивают стоимость нападающего в € 35 млн.

Материалы по теме
«Ливерпуль» может арендовать форварда «ПСЖ» Рамуша из-за травмы Исака — CO
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android