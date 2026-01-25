«ПСЖ» не намерен отпускать форварда Гонсалу Рамуша в «Атлетико» — Конур

Нападающий «ПСЖ» Гонсалу Рамуш, по всей вероятности, не покинет команду в ближайшее время. Парижский клуб твёрдо намерен сохранить португальского нападающего, несмотря на интерес со стороны мадридского «Атлетико». Об этом сообщает журналист и инсайдер Экрем Конур в соцсети Х.

По информации источника, если «матрасники» расстанутся с Антуаном Гризманном или Александром Сёрлотом, то попытаются приобрести Рамуша.

Рамуш выступает за «ПСЖ» с 2023 года. В текущем сезоне он принял участие в 29 встречах во всех турнирах, забил 10 мячей и стал автором одной результативной передачи. Контракт форварда с «ПСЖ» рассчитан до 2028 года. Специалисты Transfermarkt оценивают стоимость нападающего в € 35 млн.