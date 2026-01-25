«Ман Сити» интересен Александер-Арнольд, посредники провели переговоры — TEAMtalk

«Манчестер Сити» проявляет интерес к правому защитнику мадридского «Реала» Тренту Александер-Арнольду на фоне неопределённости относительно будущего футболиста в «Королевском клубе». Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, англичанин полон решимости бороться за место в составе «сливочных», но внутри «Реала» существует разочарование относительно того, как складывается его дебютный сезон в команде. Посредники провели переговоры с «Манчестер Сити», который находится в поисках правого защитника перед летним трансферным окном. Потенциальный переход Александер-Арнольда обойдётся «горожанам» в солидную сумму.

Англичанин перешёл в «Реал» минувшим летом. За этот период защитник принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2031 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

