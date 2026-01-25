Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ман Сити» интересен Александер-Арнольд, посредники провели переговоры — TEAMtalk

«Ман Сити» интересен Александер-Арнольд, посредники провели переговоры — TEAMtalk
Комментарии

«Манчестер Сити» проявляет интерес к правому защитнику мадридского «Реала» Тренту Александер-Арнольду на фоне неопределённости относительно будущего футболиста в «Королевском клубе». Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, англичанин полон решимости бороться за место в составе «сливочных», но внутри «Реала» существует разочарование относительно того, как складывается его дебютный сезон в команде. Посредники провели переговоры с «Манчестер Сити», который находится в поисках правого защитника перед летним трансферным окном. Потенциальный переход Александер-Арнольда обойдётся «горожанам» в солидную сумму.

Англичанин перешёл в «Реал» минувшим летом. За этот период защитник принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2031 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

Материалы по теме
В Испании опровергли слухи, что Арбелоа посоветовал Александер-Арнольду покинуть «Реал»

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android