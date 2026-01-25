«Челси» обыграл «Кристал Пэлас» в матче 23-го тура АПЛ и поднялся в топ-4

Завершился матч 23-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором играли «Кристал Пэлас» и «Челси». Победу со счётом 3:1 в этой игре одержали «синие». Встреча состоялась на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне. В качестве главного арбитра матча выступил Даррен Ингланд.

Эстевао на 34-й минуте вывел гостей вперёд. Жоао Педро на 50-й минуте удвоил преимущество команды, а на 64-й минуте Энцо Фернандес реализовал пенальти и увеличил разрыв в счёте. У хозяев поля на 73-й минуте за вторую жёлтую карточку с поля был удалён Адам Уортон. На 89-й минуте Крис Ричардс отыграл один мяч «Кристал Пэлас».

После этой игры «Кристал Пэлас» с 28 очками находится на 15-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Челси» с 37 очками располагается на четвёртой строчке.

В следующем туре «стекольщики» 1 февраля сыграют в гостях с «Ноттингем Форест», «синие» 31 января примут на своём поле «Вест Хэм Юнайтед».