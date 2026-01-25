Скидки
22:45 Мск
Кристал Пэлас — Челси, результат матча 25 января 2026, счёт 1:3, 23-й тур АПЛ 2025/2026

«Челси» обыграл «Кристал Пэлас» в матче 23-го тура АПЛ и поднялся в топ-4
Комментарии

Завершился матч 23-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором играли «Кристал Пэлас» и «Челси». Победу со счётом 3:1 в этой игре одержали «синие». Встреча состоялась на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне. В качестве главного арбитра матча выступил Даррен Ингланд.

Англия — Премьер-лига . 23-й тур
25 января 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
1 : 3
Челси
Лондон
0:1 Эстевао – 34'     0:2 Педро – 50'     0:3 Фернандес – 64'     1:3 Ричардс – 88'    
Удаления: Уортон – 72' / нет

Эстевао на 34-й минуте вывел гостей вперёд. Жоао Педро на 50-й минуте удвоил преимущество команды, а на 64-й минуте Энцо Фернандес реализовал пенальти и увеличил разрыв в счёте. У хозяев поля на 73-й минуте за вторую жёлтую карточку с поля был удалён Адам Уортон. На 89-й минуте Крис Ричардс отыграл один мяч «Кристал Пэлас».

После этой игры «Кристал Пэлас» с 28 очками находится на 15-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Челси» с 37 очками располагается на четвёртой строчке.

В следующем туре «стекольщики» 1 февраля сыграют в гостях с «Ноттингем Форест», «синие» 31 января примут на своём поле «Вест Хэм Юнайтед».

Календарь АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
«Бавария» проявляет интерес к молодому защитнику «Челси» — The Guardian
