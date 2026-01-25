Скидки
Главная Футбол Новости

Лусиано Гонду забил дебютный гол за ЦСКА

Лусиано Гонду забил дебютный гол за ЦСКА
Комментарии

Нападающий московского ЦСКА Лусиано Гонду забил дебютный гол за красно-синих в товарищеском матче с «Динамо» из Самарканда. Аргентинский футболист поразил ворота соперника на 26-й минуте.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
25 января 2026, воскресенье. 16:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Перерыв
2 : 2
Динамо Смр
Самарканд, Узбекистан
1:0 Виктор – 5'     1:1 Тухтасинов – 16'     2:1 Гонду – 26'     2:2 Амонов – 38'    

Игра проходит в Абу-Даби (ОАЭ). На момент выхода новости счёт 2:1 в пользу московской команды.

Красно-синие объявили о подписании Лусиано Гонду в воскресенье, 11 января. Трудовое соглашение аргентинского игрока с ЦСКА рассчитано до конца сезона-2029/2030. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 24-летнего нападающего составляет € 8 млн.

