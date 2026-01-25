Лусиано Гонду забил дебютный гол за ЦСКА

Нападающий московского ЦСКА Лусиано Гонду забил дебютный гол за красно-синих в товарищеском матче с «Динамо» из Самарканда. Аргентинский футболист поразил ворота соперника на 26-й минуте.

Игра проходит в Абу-Даби (ОАЭ). На момент выхода новости счёт 2:1 в пользу московской команды.

Красно-синие объявили о подписании Лусиано Гонду в воскресенье, 11 января. Трудовое соглашение аргентинского игрока с ЦСКА рассчитано до конца сезона-2029/2030. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 24-летнего нападающего составляет € 8 млн.

