ЛОСК Лилль — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

«Ахмат» объявил, что к клубу на втором сборе в Турции присоединился бразильский форвард

«Ахмат» объявил, что к клубу на втором сборе в Турции присоединился бразильский форвард
Комментарии

Бразильский нападающий Фелиппе Кардосо присоединился к грозненскому «Ахмату» с началом второго зимнего тренировочного сбора в Турции. Об этом пресс-служба клуба из столицы Чечни сообщила в телеграм-канале. Форвард принадлежит грозненцам с лета 2024 года.

Кардосо перешёл в «Ахмат» из португальского клуба «Каза Пия» перед стартом прошлого сезона. В январе 2025-го бразилец перебрался в китайский «Хэнань» на условиях аренды, срок которой завершился 31 декабря прошлого года.

В китайской Суперлиге 27-летний форвард провёл 25 матчей, отметившись 10 голами и шестью результативными передачами. За «Ахмат» он провёл 17 игр во всех турнирах и забил один мяч.

