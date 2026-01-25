Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ньюкасл Юнайтед — Астон Вилла, результат матча 25 января 2026, счёт 0:2, 23-й тур АПЛ 2025/2026

«Астон Вилла» переиграла «Ньюкасл Юнайтед» в 23-м туре АПЛ
Комментарии

Завершился матч 23-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором играли «Ньюкасл Юнайтед» и «Астон Вилла». Победу со счётом 2:0 в этой игре одержала «Астон Вилла». Встреча состоялась на стадионе «Сент-Джеймс Парк» (Ньюкасл-апон-Тайн). В качестве главного арбитра встречи выступил Джарред Джиллетт (Австралия).

Англия — Премьер-лига . 23-й тур
25 января 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
0 : 2
Астон Вилла
Бирмингем
0:1 Буэндия – 19'     0:2 Уоткинс – 88'    

На 19-й минуте Эмилиано Буэндия открыл счёт в этой игре, Олли Уоткинс удвоил преимущество команды на 88-й минуте.

После этой игры «Ньюкасл Юнайтед» с 33 очками находится на девятом месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Астон Вилла» с 46 очками располагается на третьей строчке.

В следующем туре «сороки» 31 января на выезде встретятся с «Ливерпулем», «львы» 1 февраля примут на своём поле «Брентфорд».

Календарь АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Челси» нацелился на одного из лидеров «Ньюкасла» — Football Insider
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android