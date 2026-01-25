«Астон Вилла» переиграла «Ньюкасл Юнайтед» в 23-м туре АПЛ

Завершился матч 23-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором играли «Ньюкасл Юнайтед» и «Астон Вилла». Победу со счётом 2:0 в этой игре одержала «Астон Вилла». Встреча состоялась на стадионе «Сент-Джеймс Парк» (Ньюкасл-апон-Тайн). В качестве главного арбитра встречи выступил Джарред Джиллетт (Австралия).

На 19-й минуте Эмилиано Буэндия открыл счёт в этой игре, Олли Уоткинс удвоил преимущество команды на 88-й минуте.

После этой игры «Ньюкасл Юнайтед» с 33 очками находится на девятом месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Астон Вилла» с 46 очками располагается на третьей строчке.

В следующем туре «сороки» 31 января на выезде встретятся с «Ливерпулем», «львы» 1 февраля примут на своём поле «Брентфорд».