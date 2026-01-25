Скидки
ЛОСК Лилль — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Брентфорд — Ноттингем Форест, результат матча 25 января 2026, счёт 0:2, 23-й тур АПЛ 2025/2026

Голы Жезуса и Авонийи помогли «Ноттингем Форест» переиграть «Брентфорд»
Комментарии

Завершился матч 23-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором играли «Брентфорд» и «Ноттингем Форест». Победу со счётом 2:0 в этой игре одержали «лесники». Встреча состоялась на стадионе «Джитек Коммьюнити» (Брентфорд). В качестве главного арбитра встречи выступил Сэмюэл Барротт.

Англия — Премьер-лига . 23-й тур
25 января 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Брентфорд
Лондон
Окончен
0 : 2
Ноттингем Форест
Ноттингем
0:1 Жезус – 12'     0:2 Авонийи – 79'    

Игор Жезус забил на 12-й минуте, Тайво Авонийи отметился голом на 79-й минуте.

После этой игры «Брентфорд» с 33 очками находится на восьмом месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Ноттингем Форест» с 25 очками располагается на 17-й строчке.

В следующем туре «пчёлы» 1 февраля встретятся в гостях с «Астон Виллой», «лесники» в тот же день примут на своём поле «Кристал Пэлас».

Календарь АПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица АПЛ сезона-2025/2026
