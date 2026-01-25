Голы Жезуса и Авонийи помогли «Ноттингем Форест» переиграть «Брентфорд»

Завершился матч 23-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором играли «Брентфорд» и «Ноттингем Форест». Победу со счётом 2:0 в этой игре одержали «лесники». Встреча состоялась на стадионе «Джитек Коммьюнити» (Брентфорд). В качестве главного арбитра встречи выступил Сэмюэл Барротт.

Игор Жезус забил на 12-й минуте, Тайво Авонийи отметился голом на 79-й минуте.

После этой игры «Брентфорд» с 33 очками находится на восьмом месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Ноттингем Форест» с 25 очками располагается на 17-й строчке.

В следующем туре «пчёлы» 1 февраля встретятся в гостях с «Астон Виллой», «лесники» в тот же день примут на своём поле «Кристал Пэлас».