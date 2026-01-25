Скидки
ЛОСК Лилль — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Футбол

Чемпион Европы Нани стал футболистом казахстанского «Актобе»

Бывший нападающий сборной Португалии и «Манчестер Юнайтед», чемпион Европы 2016 года Луиш Нани на своей странице в социальной сети X сообщил, что он стал футболистом казахстанского «Актобе».

«Я очень рад присоединиться к ФК «Актобе» и с нетерпением жду возможности внести свой вклад в развитие клуба и футбола в Казахстане. Хочу поблагодарить владельца клуба г-на Нурлана Артыкбаева, председателя [правления] г-на Армана Оспанова и губернатора г-на Асхата Шахарова за их гостеприимство и поддержку. Меня очень впечатлило видение клуба на будущее, и я буду усердно работать, чтобы вывести нас на новые высоты, как дома, так и за рубежом!» — написал Нани.

Ранее СМИ сообщали, что 39-летний футболист может подписать контракт с местной командой с зарплатой в $ 70 тыс. (€ 59,2 тыс.) в месяц. Также подчёркивалось, что Нани заключит трудовое соглашение, рассчитанное на год.

Нани играл за «Манчестер Юнайтед» с 2007 по 2015 год. В составе манкунианцев португалец четыре раза становился чемпионом Англии, а также выигрывал Лигу чемпионов.

Чемпион Европы Нани сделал заявление в связи с переходом в казахстанский «Актобе»

Нани встретили в аэропорту Актобе с кумысом и баурсаками:

