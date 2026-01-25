Скидки
ЛОСК Лилль — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
22:45 Мск
Арсенал — Манчестер Юнайтед: стартовые составы команд на матч 23-го тура АПЛ 2025/2026, 25 января 2026

Комментарии

Сегодня, 25 января, состоится матч 23-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 между клубами «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». Игра пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Крэйг Поусон. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Премьер-лига . 23-й тур
25 января 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
1-й тайм
0 : 0
Манчестер Юнайтед
Манчестер

Стартовые составы команд.

«Арсенал»: Райя, Салиба, Магальяйнс, Тимбер, Инкапье, Эдегор, Субименди, Райс, Троссард, Сака, Жезус.

«Манчестер Юнайтед»: Ламменс, Дало, Магуайр, Мартинес, Шоу, Доргу, Майну, Фернандеш, Каземиро, Диалло, Мбемо.

После 22 туров английской Премьер-лиги «канониры» набрали 50 очков и занимают первое место. Манчестерский клуб заработал 35 очков и располагается на пятой строчке.

