«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»: стартовые составы команд на матч 23-го тура АПЛ

Сегодня, 25 января, состоится матч 23-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026 между клубами «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». Игра пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Крэйг Поусон. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Арсенал»: Райя, Салиба, Магальяйнс, Тимбер, Инкапье, Эдегор, Субименди, Райс, Троссард, Сака, Жезус.

«Манчестер Юнайтед»: Ламменс, Дало, Магуайр, Мартинес, Шоу, Доргу, Майну, Фернандеш, Каземиро, Диалло, Мбемо.

После 22 туров английской Премьер-лиги «канониры» набрали 50 очков и занимают первое место. Манчестерский клуб заработал 35 очков и располагается на пятой строчке.