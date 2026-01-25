«Арсенал» — «Манчестер Юнайтед»: автогол Мартинеса вывел лондонцев вперёд на 29-й минуте
Поделиться
В эти минуты идёт матч 23-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором играют «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». Встреча проходит на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступает Крэйг Поусон. На данный момент счёт 1:0 в пользу лондонцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Англия — Премьер-лига . 23-й тур
25 января 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
2 : 3
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Мартинес – 29' 1:1 Мбемо – 37' 1:2 Доргу – 50' 2:2 Мерино – 84' 2:3 Кунья – 87'
На 29-й минуте Лисандро Мартинес отметился автоголом и вывел лондонцев вперёд.
После 22 туров английской Премьер-лиги «канониры» набрали 50 очков и занимают первое место. Манчестерский клуб заработал 35 очков и располагается на пятой строчке.
В 24-м туре «Арсенал» встретится с «Лидс Юнайтед» (31 января), а «Манчестер Юнайтед» — с «Фулхэмом» (1 февраля).
Комментарии
- 25 января 2026
-
21:26
-
21:26
-
21:14
-
21:12
-
20:59
-
20:40
-
20:29
-
20:23
-
20:13
-
20:11
-
20:09
-
20:01
-
19:45
-
19:45
-
19:27
-
19:25
-
19:23
-
19:15
-
19:10
-
19:10
-
19:04
-
19:01
-
18:59
-
18:58
-
18:54
-
18:50
-
18:32
-
18:26
-
17:55
-
17:53
-
17:53
-
17:49
-
17:35
-
17:31
-
17:27