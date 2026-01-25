Скидки
ЛОСК Лилль — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
22:45 Мск
Боруссия М — Штутгарт, результат матча 25 января 2026, счёт 0:3, 19-й тур Бундеслиги 2025/2026

«Штутгарт» разгромил мёнхенгладбахскую «Боруссию» в 19-м туре Бундеслиги
Комментарии

Завершился матч 19-го тура немецкой Бундеслиги, в котором играли мёнхенгладбахская «Боруссия» и «Штутгарт». Победу со счётом 3:0 в этой игре одержали «швабы». Встреча состоялась на стадионе «Боруссия-Парк» (Мёнхенгладбах). В качестве главного арбитра матча выступил Сёрен Шторкс (Фелен).

Германия — Бундеслига . 19-й тур
25 января 2026, воскресенье. 17:30 МСК
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Окончен
0 : 3
Штутгарт
Штутгарт
0:1 Левелинг – 30'     0:2 Скалли – 67'     0:3 Ундав – 74'    

Джейми Левелинг вывел гостей вперёд на 30-й минуте, Джозеф Скалли отметился автоголом на 67-й минуте и удвоил преимущество «Штутгарта», а на 74-й минуте отличился Дениз Ундав.

После этой игры мёнхенгладбахская «Боруссия» с 20 очками находится на 11-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Германии, «Штутгарт» с 36 очками располагается на четвёртой строчке.

В следующем туре чёрно-бело-зелёные 31 января на выезде встретятся с «Вердером», «швабы» 1 февраля примут на своём поле «Фрайбург».

Календарь Бундеслиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Бундеслиги сезона-2025/2026
