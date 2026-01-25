«Штутгарт» разгромил мёнхенгладбахскую «Боруссию» в 19-м туре Бундеслиги

Завершился матч 19-го тура немецкой Бундеслиги, в котором играли мёнхенгладбахская «Боруссия» и «Штутгарт». Победу со счётом 3:0 в этой игре одержали «швабы». Встреча состоялась на стадионе «Боруссия-Парк» (Мёнхенгладбах). В качестве главного арбитра матча выступил Сёрен Шторкс (Фелен).

Джейми Левелинг вывел гостей вперёд на 30-й минуте, Джозеф Скалли отметился автоголом на 67-й минуте и удвоил преимущество «Штутгарта», а на 74-й минуте отличился Дениз Ундав.

После этой игры мёнхенгладбахская «Боруссия» с 20 очками находится на 11-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Германии, «Штутгарт» с 36 очками располагается на четвёртой строчке.

В следующем туре чёрно-бело-зелёные 31 января на выезде встретятся с «Вердером», «швабы» 1 февраля примут на своём поле «Фрайбург».