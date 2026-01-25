«ПСЖ» заплатит «Барселоне» за Дро Фернандеса больше € 8 млн — Sport.es

Французский «Пари Сен-Жермен» заплатит за трансфер атакующего полузащитника «Барселоны» Дро Фернандеса больше € 8 млн. Об этом сообщает Sport.es.

По информации издания, президенты «ПСЖ» и «Барселоны» лично вели переговоры о трансфере футболиста. Напомним, сумма отступных в контракте воспитанника каталонского клуба составляет € 6 млн. Ранее в прессе появлялась информация, что парижане заплатят больше за переход 18-летнего игрока, чтобы не портить отношения с сине-гранатовыми.

В нынешнем сезоне испанец с филиппинскими корнями провёл на поле 148 минут в пяти матчах. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.