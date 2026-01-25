Капитан «Боруссии» отреагировал на обвинения в симуляции со стороны болельщиков «Униона»

Капитан дортмундской «Боруссии» Эмре Джан отреагировал на обвинения в симуляции со стороны болельщиков «Униона» в матче 19-го тура немецкой Бундеслиги, в котором его команда одержала победу со счётом 3:0.

Футболист выложил в соцсети фото своей травмированной ноги поле матча.

Фото: Из личного архива Эмре Джана

Во время игры фанаты хозяев провоцировали игрока, а также активно выражали своё недовольство в моменты, когда Эмре Джан оказывался на газоне после контактов с соперниками, считая, что футболист симулирует.

Полузащитник открыл счёт в матче на 10-й минуте, реализовав пенальти. Футболист был заменён на 69-й минуте.

После 19 матчей чемпионата Германии дортмундская «Боруссия» набрала 42 очка и занимает второе место в турнирной таблице. «Унион» заработал 24 очка и располагается на девятой строчке.