Футбол Новости

Капитан «Боруссии» отреагировал на обвинения в симуляции со стороны болельщиков «Униона»

Капитан «Боруссии» отреагировал на обвинения в симуляции со стороны болельщиков «Униона»
Комментарии

Капитан дортмундской «Боруссии» Эмре Джан отреагировал на обвинения в симуляции со стороны болельщиков «Униона» в матче 19-го тура немецкой Бундеслиги, в котором его команда одержала победу со счётом 3:0.

Германия — Бундеслига . 19-й тур
24 января 2026, суббота. 20:30 МСК
Унион
Берлин
Окончен
0 : 3
Боруссия Д
Дортмунд
0:1 Джан – 10'     0:2 Шлоттербек – 53'     0:3 Байер – 84'    

Футболист выложил в соцсети фото своей травмированной ноги поле матча.

Фото: Из личного архива Эмре Джана

Во время игры фанаты хозяев провоцировали игрока, а также активно выражали своё недовольство в моменты, когда Эмре Джан оказывался на газоне после контактов с соперниками, считая, что футболист симулирует.

Полузащитник открыл счёт в матче на 10-й минуте, реализовав пенальти. Футболист был заменён на 69-й минуте.

После 19 матчей чемпионата Германии дортмундская «Боруссия» набрала 42 очка и занимает второе место в турнирной таблице. «Унион» заработал 24 очка и располагается на девятой строчке.

Комментарии
