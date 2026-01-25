Эдин Джеко забил первый гол за «Шальке-04» и помог команде не проиграть «Кайзерслаутерну»
Поделиться
Завершился матч 19-го тура Второй Бундеслиги, в котором играли «Шальке-04» и «Кайзерслаутерн». Команды сыграли со счётом 2:2, один из мячей «горняков» забил новичок команды Эдин Джеко — это его первый гол за клуб из Гельзенкирхена. Джеко провёл первый матч, выйдя на замену на 67-й минуте.
Германия — Вторая Бундеслига . 19-й тур
25 января 2026, воскресенье. 15:30 МСК
Шальке-04
Гельзенкирхен
Окончен
2 : 2
Кайзерслаутерн
Кайзерслаутерн
0:1 Пртаин – 61' 0:2 Пртаин – 83' 1:2 Джеко – 87' 2:2 Караман – 90'
На данный момент «Шальке-04» с 39 очками возглавляет турнирную таблицу второго дивизиона первенства Германии.
В нынешнем сезоне футболист провёл 19 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил три мяча. В сезоне-2024/2025, выступая за «Фенербахче», игрок отметился 14 голами и четырьмя передачами за 37 игр. По данным портала Тransfermarkt, трансферная стоимость Джеко составляет € 1,5 млн.
Материалы по теме
Комментарии
- 25 января 2026
-
18:26
-
17:55
-
17:53
-
17:53
-
17:49
-
17:35
-
17:31
-
17:27
-
17:17
-
17:00
-
16:54
-
16:53
-
16:50
-
16:49
-
16:45
-
16:38
-
16:36
-
16:30
-
16:27
-
16:24
-
16:09
-
16:08
-
15:53
-
15:52
-
15:43
-
15:43
-
15:30
-
15:24
-
15:22
-
15:19
-
15:17
-
15:16
-
15:15
-
15:08
-
15:04