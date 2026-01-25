Эдин Джеко забил первый гол за «Шальке-04» и помог команде не проиграть «Кайзерслаутерну»

Завершился матч 19-го тура Второй Бундеслиги, в котором играли «Шальке-04» и «Кайзерслаутерн». Команды сыграли со счётом 2:2, один из мячей «горняков» забил новичок команды Эдин Джеко — это его первый гол за клуб из Гельзенкирхена. Джеко провёл первый матч, выйдя на замену на 67-й минуте.

На данный момент «Шальке-04» с 39 очками возглавляет турнирную таблицу второго дивизиона первенства Германии.

В нынешнем сезоне футболист провёл 19 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил три мяча. В сезоне-2024/2025, выступая за «Фенербахче», игрок отметился 14 голами и четырьмя передачами за 37 игр. По данным портала Тransfermarkt, трансферная стоимость Джеко составляет € 1,5 млн.