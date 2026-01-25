Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЛОСК Лилль — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эдин Джеко забил первый гол за «Шальке-04» и помог команде не проиграть «Кайзерслаутерну»

Эдин Джеко забил первый гол за «Шальке-04» и помог команде не проиграть «Кайзерслаутерну»
Комментарии

Завершился матч 19-го тура Второй Бундеслиги, в котором играли «Шальке-04» и «Кайзерслаутерн». Команды сыграли со счётом 2:2, один из мячей «горняков» забил новичок команды Эдин Джеко — это его первый гол за клуб из Гельзенкирхена. Джеко провёл первый матч, выйдя на замену на 67-й минуте.

Германия — Вторая Бундеслига . 19-й тур
25 января 2026, воскресенье. 15:30 МСК
Шальке-04
Гельзенкирхен
Окончен
2 : 2
Кайзерслаутерн
Кайзерслаутерн
0:1 Пртаин – 61'     0:2 Пртаин – 83'     1:2 Джеко – 87'     2:2 Караман – 90'    

На данный момент «Шальке-04» с 39 очками возглавляет турнирную таблицу второго дивизиона первенства Германии.

В нынешнем сезоне футболист провёл 19 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил три мяча. В сезоне-2024/2025, выступая за «Фенербахче», игрок отметился 14 голами и четырьмя передачами за 37 игр. По данным портала Тransfermarkt, трансферная стоимость Джеко составляет € 1,5 млн.

Материалы по теме
Венсан Компани оценил переход Эдина Джеко в «Шальке-04»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android