ЛОСК Лилль — Страсбур Эльзас. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Главная Футбол Новости

Защитник сборной Аргентины, вероятно, пропустит ЧМ-2026 из-за травмы

Защитник сборной Аргентины, вероятно, пропустит ЧМ-2026 из-за травмы
Комментарии

Защитник «Вильярреала» и сборной Аргентины Хуан Фойт получил травму ахиллова сухожилия в матче 21-го тура испанской Ла Лиги с мадридский «Реалом» (0:2). Об этом сообщает официальный сайт испанского клуба. Действующий чемпион мира, вероятно, пропустит турнир сборных в США, Канаде и Мексике.

Испания — Примера . 21-й тур
24 января 2026, суббота. 23:00 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Окончен
0 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Мбаппе – 47'     0:2 Мбаппе – 90+4'    

Игрок обороны «Вильярреала» разорвал левое ахиллово сухожилие и в скором времени пройдёт операцию. По информации издания Sport.es, обычно восстановление в случае подобной травмы составляет от шести до девяти месяцев. Тем самым игрок рискует пропустить чемпионат мира – 2026. Турнир состоится с 11 июня по 19 июля.

В нынешнем сезоне Фойт принял участие в 17 матчах за «Вильярреал» во всех турнирах. В составе национальной команды Аргентины игрок выигрывал чемпионат мира 2022 года, Финалиссиму и бронзовые медали Кубка Америки в 2019 году.

