Матвей Сафонов возобновил тренировки с «ПСЖ» после перелома — Foot01

Матвей Сафонов возобновил тренировки с «ПСЖ» после перелома — Foot01
Комментарии

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов возобновил тренировки и полон уверенности, что завершит сезон в качестве основного вратаря команды, сообщает Foot01.

Однако ожидается, что тренерский штаб «ПСЖ» решит не рисковать здоровьем голкипера в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Ньюкаслом», который состоится 28 января, поскольку Сафонов возобновил тренировки только в субботу.

Лига чемпионов . Общий этап. 8-й тур
28 января 2026, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
Сафонов сломал руку во время отражения пенальти в послематчевой серии с «Фламенго» — 1:1 (2:1 пен.) в финале Межконтинентального кубка ФИФА. Россиянин отразил четыре удара подряд в серии и помог своей команде завоевать трофей.

